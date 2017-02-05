El Sharaawy: "La Fiorentina è forte sarà partita dura. Dobbiamo rimanere vicino alla Juventus"

Così l'attaccante della Roma a Sky Sport

Ai microfoni di Sky Sport l'attaccante giallorosso Stephan El Sharaawy ha parlato degli obiettivi stagionali della Roma e dell'imminente partita contro la Fiorentina. Ecco di seguito le sue dichiarazioni:

"Con la Sampdoria abbiamo fatto un passo falso ma martedì abbiamo la possibilità di rifarci contro una squadra forte per avvicinarsi al secondo posto in classifica che è una cosa molto importante per tornare a vincere. Sappiamo benissimo che sarà una partita molto dura perché la Fiorentina gioca un buonissimo calcio. Noi dopo la sconfitta del turno passato abbiamo il dovere di conquistare i tre punti per riuscire a tornare sopra il Napoli e restare aggangiati al treno Juventus. Non dobbiamo porci limiti e proveremo a vincere più partite possibili e, nelle tre competizioni dove figuriamo cercheremo di arrivare in fondo."