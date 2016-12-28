El Kaddouri è in scadenza con il Napoli e la Fiorentina ci pensa. Torna di moda anche un centrocampista...

Quello di Omar El Kaddouri è il nome nuovo per quanto riguarda il mercato in entrata della Fiorentina

Il Corriere Fiorentino, oggi in edicola, cerca di tratteggiare nel modo più chiaro possibile lo scenario che potrebbe prospettarsi per la Fiorentina di fronte alla cessione di Milan Badelj (marcato stretto da Milan) in quello che lo stesso quotidiano ha definito "un mese del Diavolo".

In quest'ottica è necessario quindi iniziare a valutare alcuni profili per quanto riguarda il mercato in entrata e, in queste ore, il nome nuovo è quello del centrocampista offensivo Omar El Kaddouri, attualmente sotto contratto con il Napoli. Classe '90, nonostante il poco spazio che è riuscito a ritagliarsi nelle gerarchie di Sarri, ha mostrato comunque una grande duttilità su tutto il fronte d'attacco, caratteristica quest'ultima che costituisice il vero valore aggiunto del giocatore marocchino. Il suo contratto con i partenopei scadrà nel prossimo giugno e se le trattative per il rinnovo non dovessero andare a buon fine la Fiorentina potrebbe decidere di piombare sul giocatore già nel mercato di gennaio, favorita anche dal costo non proibitivo del cartellino.

Per la linea mediana torna in auge il nome di un centrocampista già seguito in estate da Corvino, ossia Pedro Obiang del West Ham. Il poco spazio concesso allo spagnolo classe '92 dall'allenatore Slaven Bilic e le favorevoli condizioni economiche lo collocano a tutti gli effetti nella lista della spesa della dirigenza viola.