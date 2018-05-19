ECCO L'OFFERTA VIOLA PER BADELJ, CIFRA BASSA, GIOCATORE VALUTA ALTRI CLUB

"Badelj ha ricevuto un’offerta alla società, deciderà lui cosa fare entro la settimana."Così Stefano Pioli in conferenza stampa ha spiegato chiaramente lo stato del rinnovo del regista della Fiorentin...

"Badelj ha ricevuto un’offerta alla società, deciderà lui cosa fare entro la settimana."

Così Stefano Pioli in conferenza stampa ha spiegato chiaramente lo stato del rinnovo del regista della Fiorentina. Adesso finalmente siamo alle strette finali, dentro o fuori per il croato.

Qual è l'offerta fatta dalla società viola per il rinnovo di Badelj?

L'offerta viola è di 1.3 milioni all'anno per 3 anni, attualmente il calciatore guadagna praticamente la stessa cifra, precisamente 1,2 milioni. In pratica il rinnovo di contratto offerto è senza aumento di stipendio seppur la status nella rosa di Badelj adesso è cambiato.

Arrivò per essere un'alternativa ai vari Aquilani, Pizarro e Borja Valero, adesso è il capitano della Fiorentina e il suo uomo chiave nella squadra.

Inutile dire che questa offerta sia stata giudicata dal calciatore e dal suo staff troppo bassa, un rinnovo senza aumento non è rispettoso per un calciatore imprescindibile per questa squadra e per Pioli. Pensate solo che se il calciatore andasse via, al suo posto andrebbe preso un centrocampista di livello molto alto, ma con questa cifra è praticamente impossibile solo andarlo a cercare.

Solo qualche giorno e sapremo, ma in questo momento Badelj sta riflettendo seriamente se restare o meno a Firenze valutando anche le altre proposte. In questo momento, se il croato decidesse di restare, lo farebbe solo per una scelta di cuore e di vita, non di certo per la proposta della società.

Flavio Ognissanti