Ecco come Pioli ha rivoluzionato la squadra in cinque mosse: da Gerson, alla difesa, fino a...
Su La Gazzetta dello Sport in edicola oggi troviamo un articolo sulla Fiorentina in vista della gara di domani sera contro l’Inter. In particolare vengono sottolineate cinque mosse di mister Pioli per...
Su La Gazzetta dello Sport in edicola oggi troviamo un articolo sulla Fiorentina in vista della gara di domani sera contro l’Inter. In particolare vengono sottolineate cinque mosse di mister Pioli per far ripartire la squadra nella nuova stagione. Si parte dalla nuova posizione di regista di Veretout, perfetta per far ripartire velocemente la squadra. Si passa poi dalla scelta di Gerson, preso in prestito dalla Roma per diventare la mezzala perfetta per il 4-3-3 viola ed aggiungere qualità al centrocampo, al dirottamento di Chiesa sulla fascia destra; dalla difesa “a tre e mezzo” in stile Paulo Sousa, con Biraghi che si alza nel ruolo di ala e Milenkovic terzino bloccato dall’altra parte,finendo infine alla mentalità offensiva della squadra che pressa sempre molto alto.