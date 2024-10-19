Ecco chi è Rayan Vitor, il brasiliano che vuole la Fiorentina: "Ricorda Nico e Ilicic, ha la fame di Adriano"

Rayan Vitor, talento brasiliano classe 2006, ha gli occhi di mezza Europa addosso. La Fiorentina sembra essere in vantaggio

Nome nuovo di calciomercato che arriva dal Brasile. Si tratta del giovanissimo, classe 2006, Rayan Vitor. Un nome che è stato accostato anche alla Fiorentina, ma non solo, perchè per il brasiliano la concorrenza in Europa è davvero fortissima. Il ragazzo milita nel Vasco da Gama ed è un talento di altissimo livello. La concorrenza è forte, sul ragazzo ci sono il Lione, squadra da sempre attenta al mercato brasiliano e con rinnovate ambizioni, e il Manchester City.

Rayan Vitor Simplício Rocha, più semplicemente Rayan, esterno offensivo classe 2006 del Vasco da Gama. Carriera ovviamente ancora brevissima la sua. E’ nato a Rio de Janeiro, ed è entrato a far parte del settore giovanile del Vasco da Gama nel 2012 all’età di sei anni. Il 27 dicembre 2022 ha firmato il suo primo contratto da professionista valido fino a dicembre 2025. Il 20 gennaio 2023 ha debuttato in prima squadra contro l’Audax Rio nel Campionato Carioca e l’11 giugno seguente ha esordito in Serie A brasiliana contro l’Internacional de Porto Alegre, incontro dove ha anche realizzato la sua prima rete con il club bianconero. In questi primi mesi di professionismo, ha totalizzato 8 presenze, segnando un gol e fornito tre assist.

Rayan è un attaccante esterno, rapidissimo, un funambolo, ama saltare l’uomo e districarsi nell’uno contro uno. Un ragazzo cresciuto nel mito di Edmundo e con l’intermediario italiano Duccio Chelazzi che nella scorsa serata si è lasciato andare sull’interesse della Fiorentina e su alcuni particolari paragoni: “Se arriva alla Fiorentina non dipende da me, il club è informato sui fatti e agiranno di conseguenza. Nel suo gioco ricorda Nico Gonzalez e Ilicic, con la cattiveria e la fame di Adriano”.

Insomma, nomi importanti, ma come detto, anche la concorrenza per la Fiorentina. Tanti i club che seguono questo talentino, che ha già fatto il protagonista con l’Under 17 del Brasile, 9 presenze e 5 gol per lui. Un nome che certamente vedremo circolare in Europa prossimamente. E chissà, magari anche in Italia. Lo scrive sul suo sito Alfredo Pedullà

LE PAROLE DI MENCUCCI SU OVREBO

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