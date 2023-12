È la miglior Fiorentina dell’era Commisso: 1,64 punti a partita, come la Viola da Champions di Prandelli

La Fiorentina sta vivendo il suo miglior avvio di stagione dell’era Commisso: 23 punti in 14 partite, sesto posto in solitaria e quarto posto distante solo una lunghezza. Quarto posto occupato proprio dalla Roma, la prossima avversaria dei Viola in campionato domenica 10 dicembre ore 20.45 allo Stadio Olimpico.

Se ci soffermiamo sulle statistiche, come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina sta procedendo la sua marcia in campionato con una media di 1,64 punti a partita. La migliore dell’era Commisso, la stessa che aveva la Viola di Prandelli sia nel 2006/07 che nel 2008/09 dopo lo stesso numero di partite. Nel primo caso la Fiorentina, al netto della penalizzazione dovuta a Calciopoli, sarebbe arrivata addirittura terza sul campo mentre nel secondo la squadra terminò il campionato quarta.