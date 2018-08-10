È già Pjaca mania: 200 magliette vendute in 48h. Gli abbonamenti sfondano quota 15.000
Come riportato da Il Corriere Fiorentino nell’edizione odierna, a Firenze visto anche il bagno di folla al Fiorentina Store, è già Pjaca mania. Il numero 10 funziona e sono state vendute già 200 magli...
A cura di Redazione Labaroviola
10 agosto 2018 09:43
Come riportato da Il Corriere Fiorentino nell’edizione odierna, a Firenze visto anche il bagno di folla al Fiorentina Store, è già Pjaca mania. Il numero 10 funziona e sono state vendute già 200 maglie con il nome del talento croato. Anche gli abbonamenti continuano a salire: ieri sfondata quota 15.000. L’entusiasmo e l’attesa per questa Fiorentina non fanno che crescere, in attesa del campionato.