È già Pjaca mania: 200 magliette vendute in 48h. Gli abbonamenti sfondano quota 15.000

Come riportato da Il Corriere Fiorentino nell’edizione odierna, a Firenze visto anche il bagno di folla al Fiorentina Store, è già Pjaca mania. Il numero 10 funziona e sono state vendute già 200 magli...

A cura di Redazione Labaroviola 10 agosto 2018 09:43

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