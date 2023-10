È di Biraghi la rete più bella della scorsa stagione? La rete di Verona è tra le candidate a miglior gol

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, è tra i dieci candidati per il premio di gol della stagione 2022-23 dell’AIC. Lunedì 4 dicembre si svolgerà il Gran Galà del Calcio, organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori per celebrare le eccellenze del calcio italiano al maschile e al femminile. In attesa di scoprire chi saranno i premiati, ad aprire questa edizione del Galà sarà “Vota il Gol”, il sondaggio che decreterà il gol più bello della stagione 2022-23 sia al maschile che al femminile. Tra i dieci gol candidati a miglior gol c’è anche quello di Cristiano Biraghi contro l’Hellas Verona, realizzato il 27 febbraio 2023.