È Costanza-mania su Instagram, il profilo social della nipote di Pradè esplode grazie alle parole del ds viola

Boom di ricerche social nei confronti di Costanza, la nipote del direttore sportivo Daniele Pradè che oggi, in occasione della conferenza stampa per annunciare il rinnovo di Castrovilli, ha dichiarato...

Boom di ricerche social nei confronti di Costanza, la nipote del direttore sportivo Daniele Pradè che oggi, in occasione della conferenza stampa per annunciare il rinnovo di Castrovilli, ha dichiarato: "Se Gaetano si dimostra ancora serio, umile e professionale gli ho dato il permesso di parlare con mia nipote Costanza che è molto bella".

Questa frase ha scatenato i social che hanno cercato la ragazza che ha registrazione un vero e proprio boom di ricerche su Instagram. Il suo account, prima delle parole del dirigente viola aveva poche migliaia di seguaci, adesso invece il profilo Instagram registra più di 20 mila seguaci, un numero in netta crescita. Tutto questo per delle semplici parole in conferenza.