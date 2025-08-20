Dzeko: “So che non giocherò sempre. Ritiro? Mi sento ancora lontano da quel giorno”

Edin Dzeko, attaccante della Fiorentina, ha così parlato ai microfoni del Corriere dello Sport: “Ti spaventa il pensiero dell’addio al calcio? A Roma hai vissuto quello di Totti. Francesco io oggi lo capisco… Lasciare quella che è stata la tua vita per più di vent’anni, gli allenamenti, i ritiri, i compagni, le partite negli stadi più belli del mondo, è doloroso, destabilizza. Io voglio arrivarci con la testa giusta, quando sarò contento di chiudere, staccherò.

Mi sento ancora lontano da quel giorno. E sono orgoglioso di poterlo dire. So di non poter giocare tutte le partite, i tempi di recupero sono diversi rispetto a quando avevo vent’anni. Ma ho tanto da dare alla Fiorentina. E a Kean? Lo conoscevo, abbiamo lo stesso agente, ci siamo affrontati in campo e anche incontrati a Milano. Diciamo che sono un po’ meno esplosivo di Moise”.