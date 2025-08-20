20 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:33

Dzeko: “So che non giocherò sempre. Ritiro? Mi sento ancora lontano da quel giorno”

"Kean? Diciamo che sono un po' meno esplosivo di lui"

Edin Dzeko, attaccante della Fiorentina, ha così parlato ai microfoni del Corriere dello Sport: “Ti spaventa il pensiero dell’addio al calcio? A Roma hai vissuto quello di Totti. Francesco io oggi lo capisco… Lasciare quella che è stata la tua vita per più di vent’anni, gli allenamenti, i ritiri, i compagni, le partite negli stadi più belli del mondo, è doloroso, destabilizza. Io voglio arrivarci con la testa giusta, quando sarò contento di chiudere, staccherò.

Mi sento ancora lontano da quel giorno. E sono orgoglioso di poterlo dire. So di non poter giocare tutte le partite, i tempi di recupero sono diversi rispetto a quando avevo vent’anni. Ma ho tanto da dare alla Fiorentina. E a Kean? Lo conoscevo, abbiamo lo stesso agente, ci siamo affrontati in campo e anche incontrati a Milano. Diciamo che sono un po’ meno esplosivo di Moise”.

