Dzeko: “Non sono tornato per fare il vecchietto. A 39 anni faccio 11km a partita”

Edin Dzeko, neo attaccante della Fiorentina, ha così parlato in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport: “Ritorno in Italia? Ma non per fare il vecchietto che sta li, leggero e spensierato. lo mi sento bene, la testa è quella di sempre, e anche i piedi. Non sarò velocissimo, ma non sono mai stato uno dai movimenti rapidi. Curo molto il mio corpo, l’alimentazione. Un tempo a 33, 34 anni uno era arrivato. Le cose sono cambiate. A 39 faccio ancora dieci, undici chilometri a partita. Modric è un calcio senza età. Ci sono anche tantissimi giovani bravi. Il Liverpool ha appena speso 35 milioni per Leoni, che ha 18 anni, e l’estate scorsa Calafiori è andato all’Arsenal”.