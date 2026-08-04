Dzeko non smette e rinnova con lo Schalke 04: "Ho ancora fame e voglio continuare a divertirmi"

L'ex viola ha parlato dopo il rinnovo coi tedeschi

Quando Dzeko è arrivato allo Schalke 04 il club militava nella Serie B tedesca e, anche grazie al suo contributo, al termine della stagione ha conquistato la promozione in Bundesliga. Per Dzeko non solo un rinnovo di contratto annuale ma anche la numero 10 sulle spalle.

Dzeko, le parole dell’attaccante dopo il rinnovo

“Da quando sono arrivato allo Schalke in inverno, ho fatto parte di una squadra fantastica e ho potuto godere dell’incredibile supporto dei tifosi. La promozione in Bundesliga è tra i momenti più belli della mia carriera. È stato incredibile. Il calcio mi ha reso felice e mi ha motivato per tutta la vita. Ho ancora fame di successo e voglio aiutare la squadra anche in Bundesliga”, queste le prime parole di Dzeko.