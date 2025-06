Dzeko è atterrato a Roma, domani le visite mediche per la Fiorentina e poi l’arrivo a Firenze (Video)

Come mostrato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio Edin Dzeko è atterrato da pochi minuti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Il calciatore infatti domani effettuerà le visite mediche a Roma e poi partirà alla volta di Firenze per andare al Viola Park a firmare il contratto che lo legherà alla Fiorentina. Inizia così l’avventura del cigno di Sarajevo in maglia viola, che nonostante i 40 anni ormai prossimi ha ancora tanta voglia di stupire e di vincere, il primo acquisto della Fiorentina dunque verrà ufficializzato a breve