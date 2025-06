Dzeko è a Villa Stuart per le visite mediche, poi firmerà il contratto che lo legherà alla Fiorentina

La Serie A sta per accogliere una sua vecchia conoscenza: si tratta di Edin Dzeko, prossimo a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina.

L’attaccante bosniaco è arrivato nella mattina di giovedì 19 giugno a Villa Stuart per sostenere le visite mediche di rito. Dopodiché, arriverà la firma sul contratto che lo legherà al club viola. Il classe ’89 è prossimo, dunque, a tornare in Italia, dopo l’esperienza in Turchia con la maglia del Fenerbahce durata due stagioni. Dopo le parentesi in Italia con Roma e Inter, Edin Dzeko è pronto a tornare in Serie A. Questa volta con la maglia della Fiorentina, club che è riuscito a convincere il giocatore nonostante la concorrenza, soprattutto quella del Bologna. Per l’attaccante è pronto un contratto di un anno con opzione di rinnovo automatico a 1,8 milioni di euro più bonus. Rinnovo legato al raggiungimento di un determinato numero di presenze collezionate con la casacca viola. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito