Dzeko carica la Fiorentina: “Giocare in due davanti può fare la differenza. Domenica è tempo di vincere”

23 Ottobre · 21:07

Aggiornamento: 23 Ottobre 2025 · 21:11

DzekoFiorentina

"Noi attaccanti non stiamo facendo bene, ma è tutta la squadra che non sta girando, ed è per questo che bisogna arrivare alla vittoria, il prima possibile"

Il centravanti della Fiorentina Edin Dzeko è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la bella vittoria contro il Rapid Vienna per 3-0, queste le sue dichiarazioni: “Ogni vittoria porta a qualcosa di positivo e a energie positive per la partita di domenica. In campionato siamo un pò in ritardo e dobbiamo dare di più. Niente è scontato nel calcio. Domenica giochiamo in casa e dobbiamo dare tutti un pò di più, non sarà una partita facile perché il Bologna è una bella squadra, ma è tempo di vincere. Noi attaccanti non stiamo facendo bene, ma è tutta la squadra che non sta girando, ed è per questo che bisogna arrivare alla vittoria, il prima possibile. Abbiamo vinto 3-0 ma non vuol dire che domenica sarà facile”.

“Giocare in due in attacco, per come vedo io il calcio, penso che sia una cosa importante. Avere un partner d’attacco può fare la differenza, anche quando sei in difficoltà, sia grazie alla palla lunga, ma anche rasoterra, però è il mister che decide”. Finisce l’intervista su Sky Sport 24 con un divertente siparietto. Il conduttore afferma al bosniaco: “Mi sono segnato un paio di cose, tra cui dire a Pioli che Dzeko vuole giocare a due”. L’attaccante viola ride, fa un occhiolino e saluta.

