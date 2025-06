Dzeko arriva stasera a Roma, domani mattina visite mediche nella capitale, dopo l’arrivo al Viola Park

Manca poco per l’ufficialità del nuovo acquisto della Fiorentina: Edin Dzeko presto vestirà la maglia viola, rinforzando l’attacco alle dipendenze di Stefano Pioli. L’attaccante bosniaco approderà a Firenze a parametro zero dopo l’esperienza al Fenerbahce, firmando un contratto annuale con opzione per una seconda stagione, legata al numero di presenze. L’ingaggio sarà di poco inferiore ai 2 milioni di euro. Stasera arriverà a Roma, mentre domani svolgerà le visite mediche presso Villa Stuart, poi raggiungerà il Viola Park per completare le formalità con la Fiorentina.