Dzeko alla Fiorentina? Il Corriere Fiorentino: “Pronto biennale da 2 milioni netti per superare il Bologna”

La Fiorentina infatti sembra pronta a offrire a Dzeko un contratto biennale con un ingaggio superiore ai 2 milioni netti, superando l’offerta rossoblù. L’eventuale arrivo del bosniaco sarebbe strategico: non solo come vice Kean, ma anche come suo partner d’attacco, grazie alla sua capacità di giocare da regista offensivo e rifinitore.

Il club continua a monitorare anche profili come Kistovic del Lecce,ma l’esperienza e il carisma di Dzeko lo rendono una figura particolarmente attraente per Pradè, che ama scommettere su campioni che sanno ancora fare la differenza. Lo scrive il Corriere Fiorentino.