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Due milioni di euro l'anno e clausola da 50 milioni. Ecco il nuovo contratto di Nikola Kalinic

Lo ha svelato ieri il presidente Andrea Della Valle, adesso il futuro di Kalinic è dipinto davvero di viola, con pochi dubbi a riguardo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 dicembre 2016 11:42
Due milioni di euro l'anno e clausola da 50 milioni. Ecco il nuovo contratto di Nikola Kalinic - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Sulla Gazzetta dello Sport troviamo un approfondimento sulla questione Nikola Kalinic, il centravanti croato conferma di essere in grande forma: otto gol in campionato (dodicesimo stagionale), che interrompe il lungo digiuno tra le mura del Franchi cominciato il 24 aprile contro la Juve dove mise a segno un gran bel gol. Un momento di grazia anche fuori dal campo: Kalinic ha ritoccato il contratto fino al 2019 con un ingaggio di quasi due milioni l’anno più bonus, mentre la Fiorentina ha imposto una clausola da 50 milioni valida per l’Italia e l’estero. Una mossa voluto e ottenuta dal direttore generale Pantaleo Corvino e annunciata ieri, a cose già ampiamente scritte e avvenute, da Andrea Della Valle che poi ha aggiunto che verrà seguita questa strada per tutti i giocatori più forti.

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