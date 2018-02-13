I due ex che non hanno mai esordito, adesso all'Atalanta. Domenica contro i viola…

Se li è assicurati l’Atalanta due baby ex viola. Parliamo di Pierluigi Gollini, portiere, e Gianluca Mancini, difensore centrale. Domenica la Fiorentina se li ritroverà contro anche se entrambi non so...

Se li è assicurati l’Atalanta due baby ex viola. Parliamo di Pierluigi Gollini, portiere, e Gianluca Mancini, difensore centrale. Domenica la Fiorentina se li ritroverà contro anche se entrambi non sono titolarissimi della squadra di Gasperini. Il portiere è sceso in campo quattro volte e non è più dei viola dal 2012 quando decise di accettare il Manchester United. Il difensore invece venne lasciato libero dai viola e passò al Perugia prima dell’Atalanta. Il suo esordio in Serie A l’ha fatto proprio contro i viola nella gara di andata. Lo riporta La Nazione.