Il dubbio di Pioli: contro l'Udinese ti affidi a Saponara o Benassi? Le differenze evidenti...

La Nazione in edicola oggi afferma che Saponara ci crede e proverà a far di tutto per convincere Pioli a consegnargli la prima chance vera dopo tanti (troppi) mesi di attesa. Un’idea, questa, che fra...

La Nazione in edicola oggi afferma che Saponara ci crede e proverà a far di tutto per convincere Pioli a consegnargli la prima chance vera dopo tanti (troppi) mesi di attesa. Un’idea, questa, che fra l’altro sembra andare davvero incontro alle necessità dell’allenatore, che punta molto su Benassi, ma che allo stesso tempo ha capito che l’ex del Toro è ancora in una fase di ambientamento. La staffetta diventa così motivo di discussione e di attesa in vista del match contro l’Udinese.