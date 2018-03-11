Ds Udinese: "Solo giocando a calcio onoriamo Astori. La sua scomparsa lascia messaggio a sport"

Il ds dell'Udinese, Manuel Gerolin, ha parlato a Premium Sport di Davide Astori: "Bisogna ricominciare perché è solo così che si rispetta la volontà dello stesso Astori, che ci vede dall'alto e vuole...

A cura di Redazione Labaroviola 11 marzo 2018 16:53

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