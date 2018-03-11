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Ds Udinese: "Solo giocando a calcio onoriamo Astori. La sua scomparsa lascia messaggio a sport"

Il ds dell'Udinese, Manuel Gerolin, ha parlato a Premium Sport di Davide Astori: "Bisogna ricominciare perché è solo così che si rispetta la volontà dello stesso Astori, che ci vede dall'alto e vuole...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 marzo 2018 16:53
Ds Udinese: "Solo giocando a calcio onoriamo Astori. La sua scomparsa lascia messaggio a sport" -
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Il ds dell'Udinese, Manuel Gerolin, ha parlato a Premium Sport di Davide Astori: "Bisogna ricominciare perché è solo così che si rispetta la volontà dello stesso Astori, che ci vede dall'alto e vuole questo. Ho visto un po' di Fiorentina, si è vista tutta la commozione. Ci ha lasciato una persona stupenda, speriamo che serva anche a meditare su uno sport che può essere più sereno".

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