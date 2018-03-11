Ds Udinese: "Solo giocando a calcio onoriamo Astori. La sua scomparsa lascia messaggio a sport"
Il ds dell'Udinese, Manuel Gerolin, ha parlato a Premium Sport di Davide Astori: "Bisogna ricominciare perché è solo così che si rispetta la volontà dello stesso Astori, che ci vede dall'alto e vuole...
A cura di Redazione Labaroviola
11 marzo 2018 16:53
Il ds dell'Udinese, Manuel Gerolin, ha parlato a Premium Sport di Davide Astori: "Bisogna ricominciare perché è solo così che si rispetta la volontà dello stesso Astori, che ci vede dall'alto e vuole questo. Ho visto un po' di Fiorentina, si è vista tutta la commozione. Ci ha lasciato una persona stupenda, speriamo che serva anche a meditare su uno sport che può essere più sereno".