Carlo Nicolini, vice DS dello Shakhtar Donetsk ha parlato di Dodò che piace molto alla Fiorentina. Queste le sue parole atuttomercatoweb.com: “Dodò lo stanno seguendo in tanti, la Fiorentina su tutti. A dicembre abbiamo rifiutato un’importante offerta del Bayern Monaco per lui perché non volevamo privarcene. Sono pochi i profili migliori di Dodò in circolazione”.

