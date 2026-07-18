DS Schalke 04: "Siamo felici che Gosens ci abbia voluto, è un grande leader che seguiremo per la squadra"

Il terzino è tornato in Germania allo Schalke 04

Nuova avventura in Bundesliga: lo Schalke 04 si assicura le prestazioni di Robin Gosens, esterno tedesco che vanta 24 apparizioni con la maglia della nazionale. Il calciatore si trasferisce in Germania inizialmente con la formula del prestito dalla Fiorentina. Come comunicato ufficialmente dalla società di Gelsenkirchen, l'accordo prevede specifiche clausole volte a trasformare il trasferimento del trentaduenne a titolo definitivo.

«Siamo davvero entusiasti che Robin Gosens abbia deciso di sposare il nostro progetto. Con il suo arrivo inseriamo in rosa un elemento di enorme valore logico e una guida carismatica per tutto il gruppo. Nel corso delle ultime stagioni, Robin ha dato prova di una dedizione totale, di un carattere forte e di una costante determinazione nel raggiungere i traguardi fissati, sia a livello di club sia con la nazionale. Il suo percorso sportivo, che lo ha visto trasformarsi da giovane poco considerato a interprete fondamentale nel panorama internazionale, lo rende un punto di riferimento ideale che si sposa benissimo con l'identità dello Schalke 04 e della nostra tifoseria. Sul terreno di gioco garantisce grinta, ottimi inserimenti offensivi e una tenuta atletica non comune. Si tratta di doti essenziali per l'identità tattica che vogliamo proporre in Bundesliga», ha commentato Youri Mulder, Direttore dell'area tecnica dello Schalke 04.