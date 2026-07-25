DS Sassuolo: "Ci fidiamo di Volpato, aspettiamo l'evolversi della vicenda ma crediamo a lui"

Il giocatore neroverde è risultato positivo alla cocaina

Per diverse settimane Cristian Volpato è rimasto nei radar della Fiorentina come possibile rinforzo per il reparto offensivo, ma proprio quando l'ala del Sassuolo, terminati gli impegni ai Mondiali con la selezione australiana, era pronta a sbrigare le pratiche per aggregarsi al ritiro neroverde, la vicenda ha preso una piega del tutto inaspettata a causa della sua positività alla cocaina. La carriera del giocatore è ora appesa alla risoluzione di questa delicata situazione, esponendolo al concreto rischio di andare incontro a una pesante squalifica. Nonostante ciò, la società emiliana ha deciso di schierarsi apertamente dalla sua parte, come ha confermato il direttore sportivo Francesco Palmieri ai microfoni di SportMediaset: «C'è poco da commentare, abbiamo appreso tutto dalla stampa. Abbiamo sentito il ragazzo e ci è parso sereno e tranquillo, vediamo come evolve la cosa, ci sono gli organi competenti. Noi lo aspettiamo in ritiro e lo abbracceremo quando rientrerà».