Ds Cremonese: “Semifinale contro la Fiorentina un risultato storico, ma la nostra priorità è la gara di sabato”

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva dove ha parlato della vittoria dei grigiorossi di ieri in Coppa Italia, valsa la semifinale contro la Fiorentina: “Per la Cremonese è un risultato storico, arrivare in semifinale non è semplice per una squadra come noi. Il risultato è importante e ci gratifica. E dà anche soddisfazione ai tifosi, che sono eccezionali. La nostra priorità adesso è recuperare da ieri sera. Sabato abbiamo una gara importante, questa è la priorità”.

ULTIMATUM FIORENTINA AD AMRABAT