Corriere dello Sport: “Ultimatum della Fiorentina ad Amrabat, atteggiamenti così mai più tollerati”

Meglio, dunque, ricucire il rapporto con Amrabat, pur avendo fatto presente al giocatore (e in generale al resto dello spogliatoio) che sceneggiate come quelle che sono andate in scena due giorni fa al centro sportivo (con Amrabat che si era rifiutato di effettuare l’allenamento di rifinitura pur di forzare la mano e trovare una via per trasferirsi in Liga) sono inaccettabili. E che in futuro atteggiamenti del genere non saranno più tollerati. Lo scrive il Corriere dello Sport.

