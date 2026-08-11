DS Alaves: "Valentini era richiesto da tante squadre, ma noi siamo stati quelli a volerlo di più"

Il centrale argentino è arrivato all'Alavés

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Nicolas Valentini, ormai ex difensore della Fiorentina, il Direttore Sportivo dell'Alaves Sergio Fernandez si è espresso sull'esito della trattativa e sulle qualità del centrale argentino.

La trattativa con il club viola “Portare Valentini da noi è stata un'operazione complessa, considerata la forte concorrenza sulle sue tracce: se oggi è qui, lo dobbiamo alla sua ferrea volontà e all'impegno dimostrato. Desidero esprimere la mia gratitudine a Nicolas e al suo entourage per aver riposto fiducia nei nostri programmi, dove sarà centrale a 360 gradi”.

Le qualità del difensore “L'arrivo di Valentini porta una ventata di energia fresca nello spogliatoio. Il nostro obiettivo era proprio quello di assicurarci un profilo con le sue doti: parliamo di un calciatore di grande grinta e abituato a calcare palcoscenici di altissimo livello”.