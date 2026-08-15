Dragusin suona la carica: "Rendiamo memorabile la stagione del centenario. Forza Viola!"

Il difensore romeno ha debuttato contro il Benevento mostrando personalità e solidità, ora nel mirino c’è l’esordio in campionato contro la Roma

Radu Dragusin ha iniziato ufficialmente la sua avventura con la Fiorentina. Il difensore romeno è sceso in campo per la prima volta con la maglia viola nella sfida di Coppa Italia contro il Benevento, contribuendo alla vittoria della squadra e al passaggio del turno.

Per l'ex Tottenham si è trattato di un debutto positivo, impreziosito da una prestazione solida e attenta. Un primo assaggio del nuovo percorso in viola, arrivato davanti al proprio pubblico.

Qualche ora fa, Dragusin ha affidato a Instagram le sue sensazioni dopo la prima gara ufficiale con la Fiorentina, sottolineando soprattutto il rapporto con i tifosi e il significato di vestire una maglia così importante.

"Bellissimo giocare la mia prima gara ufficiale con la Fiorentina. L'energia dei tifosi è tutto ciò che ti aspetteresti da una squadra con così tanta storia e tradizione. Rendiamo memorabile la stagione del Centenario, Forza Viola!”