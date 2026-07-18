Dragusin: "Mi hanno accolto benissimo, non vediamo l'ora di cominciare questo percorso insieme"

Il difensore rumeno ha parlato dopo l'allenamento

Prime battute in maglia viola per Radu Dragusin, che al termine della seduta pomeridiana ha condiviso le sue prime impressioni con i canali ufficiali del club.

Ecco le dichiarazioni del difensore: «Il bilancio è davvero positivo, stiamo faticando molto con le due sessioni quotidiane perché vogliamo farci trovare pronti per l'inizio del campionato. L'accoglienza è stata fantastica da parte di tutti; avendo già diversi amici qui, poi, è stato semplicissimo inserirmi. Siamo tutti concentrati sui prossimi impegni: ho trovato un gruppo con una grandissima voglia di vincere e sono convinto che faremo un ottimo percorso insieme».