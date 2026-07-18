Dragusin: "Mi hanno accolto benissimo, non vediamo l'ora di cominciare questo percorso insieme"
Il difensore rumeno ha parlato dopo l'allenamento
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2026 22:35
Prime battute in maglia viola per Radu Dragusin, che al termine della seduta pomeridiana ha condiviso le sue prime impressioni con i canali ufficiali del club.
Ecco le dichiarazioni del difensore: «Il bilancio è davvero positivo, stiamo faticando molto con le due sessioni quotidiane perché vogliamo farci trovare pronti per l'inizio del campionato. L'accoglienza è stata fantastica da parte di tutti; avendo già diversi amici qui, poi, è stato semplicissimo inserirmi. Siamo tutti concentrati sui prossimi impegni: ho trovato un gruppo con una grandissima voglia di vincere e sono convinto che faremo un ottimo percorso insieme».