Dragowsky: "Siamo delusi del risultato finale ma dobbiamo rispettare anche questo punto"
Il portiere della Fiorentina Dragowski ha commentato sui social il pareggio ottenuto contro il Brescia: "Siamo delusi, ma dobbiamo rispettare questo punto. Adesso pensiamo solo alla prossima partita".
A cura di Redazione Labaroviola
22 ottobre 2019 10:54
Il portiere della Fiorentina Dragowski ha commentato sui social il pareggio ottenuto contro il Brescia: "Siamo delusi, ma dobbiamo rispettare questo punto. Adesso pensiamo solo alla prossima partita".