Labaro Viola

Dragowsky: "Siamo delusi del risultato finale ma dobbiamo rispettare anche questo punto"

Il portiere della Fiorentina Dragowski ha commentato sui social il pareggio ottenuto contro il Brescia: "Siamo delusi, ma dobbiamo rispettare questo punto. Adesso pensiamo solo alla prossima partita".

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 ottobre 2019 10:54
Dragowsky: "Siamo delusi del risultato finale ma dobbiamo rispettare anche questo punto" -
News
Dragowski
Brescia
Instagram
Condividi

Il portiere della Fiorentina Dragowski ha commentato sui social il pareggio ottenuto contro il Brescia: "Siamo delusi, ma dobbiamo rispettare questo punto. Adesso pensiamo solo alla prossima partita".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok