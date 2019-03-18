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Dragowski: "Tornare a Firenze? Sono felice a Empoli, ci dobbiamo salvare. Per il mio futuro.."

Il portiere dell'Empoli, di proprietà della Fiorentina,  Bartlomiej Dragowski ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista al termine della vittoria col Frosinone. Eccone alcuni stralci: "Questa g...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 marzo 2019 08:15
Dragowski: "Tornare a Firenze? Sono felice a Empoli, ci dobbiamo salvare. Per il mio futuro.." - EMPOLI, ITALY - JANUARY 22: New signing Bartlomieji Dragoski of Empoli FC is unveiled on January 22, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
EMPOLI, ITALY - JANUARY 22: New signing Bartlomieji Dragoski of Empoli FC is unveiled on January 22, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
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Il portiere dell'Empoli, di proprietà della Fiorentina,  Bartlomiej Dragowski ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista al termine della vittoria col Frosinone. Eccone alcuni stralci: "Questa gara valeva tantissimo, molto più di tre punti. Gli scontri diretti sono decisivi e oggi era necessario vincere. Mancano però ancora tante gare e dobbiamo continuare a fare punti. Abbiamo fatto una grande prestazione, anche se avremmo dovuto chiuderla prima". Sul possibile ritorno alla Fiorentina in estate: "Prima di tutto devo salvarmi con l'Empoli, per me è importante giocare, sono molto contento di avere spazio e continuità. Oggi sono dell'Empoli e penso solo agli azzurri, non voglio pensare a nient'altro".

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