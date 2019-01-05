Dragowski ritorna in Polonia? Il Jagiellonia, suo ex club, lo rivuole indietro. La formula...
Possibile approdo in Polonia per Bartlomiej Dragowski. Dopo la trattativa con il Kasimpasa non decollata per motivi personali del portiere, ci prova lo Jagiellonia. Contatti in corso per il prestito....
A cura di Redazione Labaroviola
05 gennaio 2019 17:49
Possibile approdo in Polonia per Bartlomiej Dragowski. Dopo la trattativa con il Kasimpasa non decollata per motivi personali del portiere, ci prova lo Jagiellonia. Contatti in corso per il prestito. Fiorentina a lavoro, lo Jagiellonia punta Dragowski...
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