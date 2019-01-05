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Dragowski ritorna in Polonia? Il Jagiellonia, suo ex club, lo rivuole indietro. La formula...

Possibile approdo in Polonia per Bartlomiej Dragowski. Dopo la trattativa con il Kasimpasa non decollata per motivi personali del portiere, ci prova lo Jagiellonia. Contatti in corso per il prestito....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 gennaio 2019 17:49
Dragowski ritorna in Polonia? Il Jagiellonia, suo ex club, lo rivuole indietro. La formula... - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski
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Possibile approdo in Polonia per Bartlomiej Dragowski. Dopo la trattativa con il Kasimpasa non decollata per motivi personali del portiere, ci prova lo Jagiellonia. Contatti in corso per il prestito. Fiorentina a lavoro, lo Jagiellonia punta Dragowski...

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