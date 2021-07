Dragowski resta ed accetta la nuova sfida della Fiorentina: costruire gioco dal basso 

Bartolomiej Dragowski vive la sua estate sospeso tra un passato fatto di voci di mercato, un presente che vede un piccolo sovraccarico muscolare e un lavoro personalizzato a Moena e un futuro da scrivere. Con il nuovo preparatore dei portieri Porracchio la premessa è il costruire dal basso impostare con i piedi e interpretare il ruolo con uno slancio in avanti per aiutare la difesa. Per Dragowski rappresenta una nuova sfida. Lo scrive Repubblica.

