Dragowski out per infortunio per più di un mese: dal Venezia tocca a Terracciano difendere i viola

Dragowski out più di un mese per infortunio, il polacco è scoppiato in lacrime nel finale di gara contro il Napoli. Infortunio più grave del previsto ed è per questo che più di un mese starà fuori. Dal Venezia dunque, toccherà a Pietro Terracciano difendere la porta viola, su 23 presenze ha contribuito a 12 successi. Lo scrive La Nazione.

