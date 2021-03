Il portiere della Fiornetina, Bartłomiej Dragowski, ha rilasciato un’intervista sui canali ufficiali del club viola e ha parlato della prossima sfida contro il Milan.

Queste le sue parole: “Stiamo già pensando alla partita di domenica, vogliamo fare di tutto per dare un po’ di continuità ai risultati. Il più pericoloso nel Milan? Ovviamente si può dire Ibrahimovic, ma tutta la loro squadra è pericolosa, ne hanno tanti. Non possiamo prepararci solo su un giocatore, ma su tutto il collettivo. La barba? Non la taglierò mai. Ora la lascio, vediamo fino a dove arriva. Finché non mi dà fastidio alle gambe la lascio”.