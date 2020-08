Dragowski per la Fiorentina è incedibile. Ricevute proposte ed un sondaggio di un club di Serie A

I portieri della Fiorentina per questa stagione dovrebbero restare gli stessi. I viola hanno ricevuto buone proposte per Dragowski ma non si muoverà da Firenze. Ci sono offerte dalla Premier ma non solo, il Napoli ha fatto un sondaggio per lui, restato poi tale. Dragowski ad ora è nella lista degli incedibili in casa Fiorentina nonostante le ottime prestazioni del suo secondo, Terracciano. Lo scrive La Nazione.

REPUBBLICA, TORREIRA, L’INGAGGIO PROPOSTO DALLA FIORENTINA È VICINO ALLA SUA RICHIESTA. LE ALTERNATIVE…