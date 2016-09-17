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Dragowski su fb: "Triste per la tribuna in Europa, lavorerò senza mai arrendermi"

Questa mattina, il giovane portiere della Fiorentina Dragowski, ha pubblicato un video su facebook riguardante l'Europa League con le seguenti parole:Liga Europy niestety z wysokości trybun 😒 Ale wie...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 settembre 2016 11:15
Dragowski su fb: "Triste per la tribuna in Europa, lavorerò senza mai arrendermi" -
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Questa mattina, il giovane portiere della Fiorentina Dragowski, ha pubblicato un video su facebook riguardante l'Europa League con le seguenti parole:

Liga Europy niestety z wysokości trybun 😒 Ale wiem, że to dopiero początek mojej drogi. Walczę i wierzę, że dzięki ciężkiej pracy wszystko się odmieni 😉👍

 

Europa League, peccatto dalle tribune. 😞 Ma non mi voglio arrendere. Lo so che cosi c'è inizio del mio cammino. Credo che grazie di lavoro duro sarà meglio 😉👍

Non c'è che dire, il giovane portierino polacco è voglioso di lavorare e di far bene, tutta Firenze lo aspetta per vedere quali sono realmente le sue qualità. 

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