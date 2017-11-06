Dragowski: "Esordio vicino ieri, ho sentito battere forte il mio cuore. Aspetto la mia opportunità"

Il secondo portiere della Fiorentina, il polacco Bartłomiej Drągowski ha scritto su Facebook le sue emozioni riguardo all'esordio molto vicino nella partita contro la Roma. Queste le sue parole:"Bardz...

Il secondo portiere della Fiorentina, il polacco Bartłomiej Drągowski ha scritto su Facebook le sue emozioni riguardo all'esordio molto vicino nella partita contro la Roma. Queste le sue parole:

"Bardzo szkoda wczorajszego wyniku. Mimo, że nie grałem, długo nie mogłem zasnąć. Serce zabiło mocniej. Zacząłem rozgrzewkę, bo wydawało się, że Marco doznał kontuzji, ale na szczęście nic poważnego mu się nie stało. Ja cały czas jestem jednak skoncentrowany, gotowy i czekam na swoją szansę.

Peccato per il risultato di ieri. Anche se non ho giocato, non potevo addormentarmi. In certo momento mio cuore ha cominciato di battere forte. Ho cominciato il riscaldamento, ma per fortuna con Marco non è successo niente di grave. Comunque sono sempre concentrato e aspetto la mia opportunità."