Dragowski - Empoli, clausola in caso di salvezza azzurra che rinnova il prestito di anno

Questo quello che scrive La Gazzetta dello Sport su Dragowski:"Il presidente Corsi lo ha acquistato in prestito con una clausola che permette al club azzurro di trattenerlo per un’altra stagione. Ma s...

Questo quello che scrive La Gazzetta dello Sport su Dragowski:

"Il presidente Corsi lo ha acquistato in prestito con una clausola che permette al club azzurro di trattenerlo per un’altra stagione. Ma solo se la squadra di Andreazzoli riuscirà a restare in A. Un motivo in più per Dragowski per inventarsi nuovi miracoli. Perché lui ha trovato l’equilibrio perfetto: vive a Firenze con la sua fidanzata (godendo le bellezze di una città che lo ha fatto innamorare) e finalmente può mettere in mostra tutto il suo talento con la maglia azzurra. Poi, a giugno si vedrà."