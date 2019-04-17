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Dragowski - Empoli, clausola in caso di salvezza azzurra che rinnova il prestito di anno

Questo quello che scrive La Gazzetta dello Sport su Dragowski:"Il presidente Corsi lo ha acquistato in prestito con una clausola che permette al club azzurro di trattenerlo per un’altra stagione. Ma s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 aprile 2019 12:18
Dragowski - Empoli, clausola in caso di salvezza azzurra che rinnova il prestito di anno -
Rassegna Stampa
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Questo quello che scrive La Gazzetta dello Sport su Dragowski:

"Il presidente Corsi lo ha acquistato in prestito con una clausola che permette al club azzurro di trattenerlo per un’altra stagione. Ma solo se la squadra di Andreazzoli riuscirà a restare in A. Un motivo in più per Dragowski per inventarsi nuovi miracoli. Perché lui ha trovato l’equilibrio perfetto: vive a Firenze con la sua fidanzata (godendo le bellezze di una città che lo ha fatto innamorare) e finalmente può mettere in mostra tutto il suo talento con la maglia azzurra. Poi, a giugno si vedrà."

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