Dragowski e la Fiorentina avanti insieme, il portiere polacco ha rinnovato il contratto fino al 2023

Bartomej Dragowski e la Fiorentina, avanti insieme. Il portiere ha rinnovato il contratto con i viola fino al 2023. Decisiva la mediazione di Antonio Imborgia. Dragowski e la Fiorentina, dopo una lung...

A cura di Redazione Labaroviola 01 agosto 2019 12:25

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