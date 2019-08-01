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Dragowski e la Fiorentina avanti insieme, il portiere polacco ha rinnovato il contratto fino al 2023

Bartomej Dragowski e la Fiorentina, avanti insieme. Il portiere ha rinnovato il contratto con i viola fino al 2023. Decisiva la mediazione di Antonio Imborgia. Dragowski e la Fiorentina, dopo una lung...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2019 12:25
Dragowski e la Fiorentina avanti insieme, il portiere polacco ha rinnovato il contratto fino al 2023 -
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Bartomej Dragowski e la Fiorentina, avanti insieme. Il portiere ha rinnovato il contratto con i viola fino al 2023. Decisiva la mediazione di Antonio Imborgia. Dragowski e la Fiorentina, dopo una lunga trattativa, vanno avanti insieme...

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