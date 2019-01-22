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Dragowski all'Empoli fino a giugno. Ecco le prime foto da giocatore azzurro

Dragowski è un nuovo giocatore dell'Empoli ceduto dalla Fiorentina in prestito fino a giugno per permettere di giocare maggiormente. Ecco le prime foto da giocatore azzurro del portiere polacco

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 gennaio 2019 15:25
Dragowski all'Empoli fino a giugno. Ecco le prime foto da giocatore azzurro -
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Dragowski è un nuovo giocatore dell'Empoli ceduto dalla Fiorentina in prestito fino a giugno per permettere di giocare maggiormente. Ecco le prime foto da giocatore azzurro del portiere polacco

Dragowski all'Empoli fino a giugno. Ecco le prime foto da giocatore azzurro
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