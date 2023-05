Downes: “Siamo a un passo dalla Conference, è folle. Vogliamo portare a termine il lavoro con la Fiorentina”

Archiviata la salvezza, il West Ham si prepara all’ultima partita di Premier League contro il Leicester con un occhio rivolto a Praga, dove affronteranno la Fiorentina per la finale di Conference League. Di seguito le parole del centrocampista degli Hammers Flynn Downes: “È tutto così folle. Già essere arrivati in finale di Conference è pazzesco. Ora siamo a un passo dal riportare un trofeo a East London, il che è semplicemente folle. Tutta la mia famiglia sarà a Praga, quindi incrociamo le dita e portiamo a termine il lavoro. Sarebbe un sogno farlo. Contro il Leicester sarà un’opportunità per alcuni di noi per mostrare ciò che possiamo fare in vista della finale”.