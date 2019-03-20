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"Dovevano chiudere il Franchi, il giudice sportivo è stato troppo buono con la Fiorentina"

“Nessun provvedimento né ai danni dei tifosi viola né ai danni della Fiorentina per i cori alla rivolti contro Daniele Atzori, morto sugli spalti della Sardegna Arena durante il match di venerdì scors...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 marzo 2019 14:32
"Dovevano chiudere il Franchi, il giudice sportivo è stato troppo buono con la Fiorentina" -
Rassegna Stampa
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“Nessun provvedimento né ai danni dei tifosi viola né ai danni della Fiorentina per i cori alla rivolti contro Daniele Atzori, morto sugli spalti della Sardegna Arena durante il match di venerdì scorso”. Scrive così stamattina L’Unione Sarda, che non ci sta e commenta così la decisione del giudice sportivo: “Ha deciso che il club e i tifosi viola non devono pagare. La società e i tifosi rischiavano varie sanzioni: dalla chiusura della curva a un’ammenda per la società, passando per il divieto di trasferta. E invece il giudice sportivo questa volta è stato clemente. Fin troppo."

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