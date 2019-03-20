"Dovevano chiudere il Franchi, il giudice sportivo è stato troppo buono con la Fiorentina"

“Nessun provvedimento né ai danni dei tifosi viola né ai danni della Fiorentina per i cori alla rivolti contro Daniele Atzori, morto sugli spalti della Sardegna Arena durante il match di venerdì scors...

“Nessun provvedimento né ai danni dei tifosi viola né ai danni della Fiorentina per i cori alla rivolti contro Daniele Atzori, morto sugli spalti della Sardegna Arena durante il match di venerdì scorso”. Scrive così stamattina L’Unione Sarda, che non ci sta e commenta così la decisione del giudice sportivo: “Ha deciso che il club e i tifosi viola non devono pagare. La società e i tifosi rischiavano varie sanzioni: dalla chiusura della curva a un’ammenda per la società, passando per il divieto di trasferta. E invece il giudice sportivo questa volta è stato clemente. Fin troppo."