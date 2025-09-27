Dove vedere in Tv Pisa-Fiorentina. Ecco la probabile formazione viola: Fazzini e Gudmundsson con Kean?

Domani la Fiorentina scenderà in campo a Pisa per la quinta giornata di serie A, probabili formazioni e dove vederla in televisione

Il prossimo match di Serie A dei viola vedrà impegnati i ragazzi di Pioli nel derby fuori casa contro il Pisa. Se i pisani, da neopromossi, stanno facendo molta fatica e hanno raccolto solamente un punto, frutto del pareggio a Bergamo contro l'Atalanta, per poi maturare tre sconfitte consecutive. Se ci si aspettava un inizio di stagione difficile in Serie A per la squadra di Gilardino, ha invece stupito l'andamento negativo della Fiorentina: solamente due punti racimolati in quattro partite.

E' tempo di cambiare rotta per la squadra di Pioli, che avrà l'occasione, proprio contro il Pisa, di portare a casa i primi tre punti della stagione. Questa la probabile formazione della squadra viola:

De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens, Fazzini, Gudmundsson, Kean

Il match è previsto per domenica alle 15 e sarà visibile su DAZN, mentre su SKY sarà visibile solamente per gli abbonati SKY che hanno sottoscritto l'abbonamento "Zona Dazn".

Per questa partita Labaro Viola offre agli utenti una quota maggiorata davvero interessante:

Pisa-Fiorentina X2 a quota 6.00 anzichè 1.30.

E' possibile usufruire di questa promozione cliccando su questo link.

All'interno del link vengono spiegati tutti i termini e condizioni di questa promozione che a nostro avviso è assolutamente imperdibile.

Ecco nel dettaglio la comparazione quote dei principali bookmakers:

Pisa-Fiorentina X2

Quota 6.00 su EPLAY24 cliccando qui

Quota 1.31 su NETWIN

Quota 1.30 su SNAI

Vi ricordiamo che Labaroviola è a favore di una politica di gioco responsabile, che il gioco è severamente vietato ai minori e che è possibile giocare solo ed esclusivamente su siti scommesse ADM (Ex siti scommesse AAMS) ovvero siti scommesse con licenza italiana.