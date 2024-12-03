Dott. Petrolati: "L'alta intensità e le basse temperature tra le possibili cause del malore di Bove"

Se potrà continuare l'attività agonistica, c'è da capire se si potrà ripresentare il fenomeno

Il Prof. Sandro Petrolati, direttore dei servizi cardiologici dell'ospedale San Camillo di Roma, ha rilasciato un'intervista a Il Tempo, dove ha parlato del malore accusato da Edoardo Bove durante il match del Franchi tra Fiorentina e Inter. Queste le sue parole:

"È impossibile fare diagnosi perché sono in corso accertamenti. Il messaggio che va rinforzato ora è che per scongiurare queste situazioni occorre intensificare la diffusione dei defibrillatori e istruire al loro utilizzo. Le cause? Ci sono tante possibilità. I colleghi faranno tutte le procedure diagnostiche necessarie per capire se si insiste su un cuore che aveva patologie o se queste si sono venute a creare, magari rimanendo silenti. Nello sport agonistico di alto livello, l'intensità e anche le basse temperature, unite ad altri fattori, possono favorire questi eventi.

Se potrà continuare l'attività agonistica? C'è da capire se si potrà ripresentare il fenomeno. Per avere un quadro collettivo esaustivo ci sono diversi passaggi da fare.

Serve istruire all'uso dei defibrillatori e spiegare che alcune manovre non sono corrette: non deve passare il messaggio che mettere le mani in bocca a chi ha un malore sia utile, anzi, è l'ultima cosa da fare; basta estendere il capo per far passare aria".

Il soccorritore: “Insultati e minacciati, ma l’ambulanza non può andare in campo, rimarrebbe impantanata”

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