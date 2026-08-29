Dossena: "Non do molti alibi a Grosso, quando inizia il campionato devi farti trovare subito pronto"

L'ex giocatore ha parlato di Fiorentina

A Radio Bruno è intervenuto l'ex giocatore Beppe Dossena per parlare di Fiorentina: "Ho un grande legame con Giancarlo Antognoni a cui voglio molto bene. La Fiorentina è un grande club e sono felice di vedere questo traguardo perché rappresenta la storia del nostro campionato con una città che va sempre in massa allo stadio."

Sulla gara di Roma: "Risultato molto pesante, non mi piace dare subito giustificazioni ed alibi perché bisogna essere preparati da subito. La Fiorentina ha fatto un ottimo mercato, ma doveva già essere più pronta perché si sapeva che stava per cominciare il campionato. Grosso ha avuto presto molti giocatori e questo mi sorprende perché il passivo fa rumore."

Prosegue: "Non puoi prendere 4 sberle, non è ammissibile vedere un naufragio del genere perché devi stare in partita e non puoi mollare così facilmente. Non penso sia un problema di dove hai fatto il ritiro perché ci sono dei mezzi talmente all'avanguardia che è difficile sbagliare."