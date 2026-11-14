Dossena: "Fagioli deve ascoltare meno i social, nel calcio di oggi bisogna farsi una corazza"

L'ex giocatore ha parlato del centrocampista viola

Beppe Dossena, ex centrocampista e attuale commentatore televisivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare l'attualità in casa gigliata.

Sul momento dei viola

Queste le sue considerazioni sull'andamento della Fiorentina: “Per raddrizzare la rotta non è sufficiente acquistare buoni giocatori, poiché subentrano numerose variabili: a Firenze i valori tecnici ci sono eccome. Indubbiamente la rosa ha subito un profondo restyling, ma ora ogni singolo componente deve assumersi le proprie responsabilità per uscire da un'impasse del tutto inattesa alla vigilia del campionato”.

Il giudizio su Fagioli

Spazio poi a un'analisi su Nicolò Fagioli: “Finora ha espresso solo in parte il suo reale potenziale. Nel calcio moderno è indispensabile garantire continuità ad alti livelli ogni settimana, evitando passaggi a vuoto: deve esigere molto di più da se stesso e caricarsi la squadra sulle spalle. Chi si afferma ai vertici ci riesce perché dispone di una tenuta mentale fuori dal comune. Il peso dei social? O si ha una solidità psicologica fuori dall'ordinario, oppure certe pressioni esterne rischiano soltanto di consumare energie mentali preziose”.