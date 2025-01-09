Doppia seduta ieri al Viola Park, Palladino vuole recuperare tutti i big. Anche Gudmundsson si è allenato in gruppo 

La sconfitta subita con il Napoli deve essere riscattata con una prestazione di livello in Brianza

La Fiorentina ieri ha sostenuto una doppia seduta al Viola Park. I ragazzi di Raffaele Palladino, che tra domenica e lunedì hanno beneficiato di quarantotto ore libere, hanno iniziato a preparare la trasferta di campionato in programma lunedì 13 contro il Monza.

La sconfitta subita con il Napoli deve essere riscattata con una prestazione di livello in Brianza. Soprattutto dal punto di vista dei singoli: l'allenatore adesso si aspetta qualche risposta incoraggiante. A dire il vero ne ha già ricevuta qualcuna. Tanto per cominciare Albert Gudmundsson è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver sostenuto la seduta di ieri soltanto a parte.

Inoltre hanno lavorato regolarmente anche Danilo Cataldi e Robin Gosens, esclusi dall'undici titolare di sabato. Presente pure Marin Pongracic. Mansione particolare per Edoardo Bove, che ha ricoperto il ruolo di arbitro nella partitella organizzata come di consueto alla fine dell'allenamento. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/nazione-pongracic-via-dalla-fiorentina-si-puo-lasciare-i-viola-con-un-prestito-di-6-mesi/283974/