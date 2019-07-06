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Dopo una vita nel Milan, Ducci si appresta ad entrare nell'area scouting viola come osservatore

Piero Ducci si appresta ad entrare nell'area scouting della Fiorentina. Il contratto con Pradè porterà a un incontro nel club viola, osservatore in giro per il mondo. Ducci ha lavorato per una vita ne...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2019 21:31
Dopo una vita nel Milan, Ducci si appresta ad entrare nell'area scouting viola come osservatore -
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Piero Ducci si appresta ad entrare nell'area scouting della Fiorentina. Il contratto con Pradè porterà a un incontro nel club viola, osservatore in giro per il mondo. Ducci ha lavorato per una vita nel Milan di Berlusconi, uomo di fiducia di Ariedo Braida. Adesso una nuova opportunità con la Fiorentina.

 

 

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