Dopo Meret Corvino punta al Donnarumma francese. Il costo della possibile operazione Lafont

Non è un mistero che la Fiorentina stia cercando un portiere giovanissimo e già pronto per essere titolare in una squadra ambiziosa come la viola. Dopo Meret questo profilo corrisponde a quello di Laf...

Non è un mistero che la Fiorentina stia cercando un portiere giovanissimo e già pronto per essere titolare in una squadra ambiziosa come la viola. Dopo Meret questo profilo corrisponde a quello di Lafont. Il giovane francese ha alle spalle due anni di esperienza da titolare in Ligue 1 nel Tolosa. E' un portiere di grande prospettiva ma allo stesso tempo già pronto. Le sue migliori caratteristica sono la grande personalità e un'ottima reattività.

Il costo dell'operazione? Il ragazzo a prezzo pieno costerebbe 25 milioni. Tuttavia la Fiorentina potrebbe ottenere un corposo sconto grazie a dei fattori. Il primo è un contratto non molto lungo in scadenza nel 2020, ed il secondo è la volontà già manifestata di cambiare aria. La valutazione potrebbe cosi' scendere a 15 milioni, cifra di poco inferiore a quanto era inizialmente valutato dall'Udinese Alex Meret.

Lorenzo Bigiotti